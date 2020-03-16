Во всех монастырях УПЦ будут трижды в день звонить в колокола и молиться об избавлении от коронавируса

На время карантина, введенного в Украине из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, во всех монастырях Украинской Православной Церкви будут возносить сугубые молитвы об избавлении от эпидемии и трижды в день звонить в колокола.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Монастырский вестник Украины», об этом говорится в распоряжении от 16 марта, которое направил во все монастыри глава Синодальной комиссии УПЦ по делам монастырей митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

«По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на время введенных в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения COVID-19 необходимо во всех монастырях Украинской Православной Церкви на сугубой ектении провозглашать особые прошения, а также молитву об избавлении от эпидемии. Также благословляется ударять в колокола трижды в день на протяжении десяти минут», – сказано в распоряжении, опубликованном Монастырским вестником Украины.