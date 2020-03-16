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Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений станут бесплатными из-за распространения коронавируса

16.03.2020 / 15:23
Звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий государственных учреждений Украины в связи с распространением коронавируса Covid-19 станут бесплатными.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в специальной смс-рассылке украинцы за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.

Источник 

коронавирус, карантин, горячие линии
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