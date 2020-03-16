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КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели

16.03.2020 / 14:52
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 16 марта закрывается на две недели из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает 15 марта в Facebook Луганская областная государственная администрация.

"С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда с временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях. Исключение по возвращению на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Пропуск на временно оккупированные регионы будет осуществляться только для граждан, которые там проживают.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания Covid -19 в области зафиксировано не было", - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Как напомнили в Луганской ОГА, Кабинет министров Украины принял распоряжение от 13 марта 2020 года № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения". Согласно документу, на Луганщине временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля: пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный/пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).

В перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшовке (Новопсковский район).

Как сообщалось, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение и пассажирские перевозки.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире было зафиксировано 156 400 случаев заражения новым коронавирусом, из них умерли 5833 человека, выздоровели 73968 человек.

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коронавирус, Станица Луганская
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