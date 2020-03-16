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В Житомире священники УПЦ провезли чудотворную икону по улицам города с молитвой об избавлении от эпидемий

16.03.2020 / 14:47
В Житомире священники УПЦ провезли чудотворную икону по улицам города с молитвой об избавлении от эпидемий
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Священники напомнили, что в 1872 году, когда в Житомире свирепствовала эпидемия, верующие ходили с этим образом Божией Матери крестными ходами по улицам города

В Житомире священники Свято-Успенского архиерейского собора УПЦ 15 марта объехали пределы города и центральные улицы с чудотворной иконой Божией Матери «Подольская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу собора в Фейсбук, священники напомнили, что в 1872 году, когда в Житомире свирепствовала эпидемия, верующие ходили с этим образом Божией Матери крестными ходами по улицам города.

«Молитва тогда помогла. Также и сегодня были преподнесены посильные молитвы к Пресвятой Богородице и прочитан акафист святым Страстям Христовым. Верим, что Матерь Божия умолит Своего Сына, Господа Бога, чтобы получили исцеление больные и страшная эпидемия не распространилась в нашем народе», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
икона, Житомир, УПЦ
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