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Минздрав хочет закрыть ТРЦ и ограничить передвижение по Украине

16.03.2020 / 18:12
Министр здравоохранения Илья Емец заявляет, что для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 нужно закрыть ТРЦ, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины.

А также - ограничить передвижение внутри страны и запретить собрание людей в группах более 10 человек.

Об этом свидетельствует обращение министра, распространенное Минздравом

Прямая речь: "Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений.

Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек".

"Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией".

Емец заявил, что "сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда".

Он назвал коронавирус врагом №1 не только украинского общества, но и всего мира и отметил, что каждый час промедления "может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней".

По словам министра, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы еще быстрее реагировать на новые вызовы.

Прямая речь: "Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких".

Источник

коронавирус, Минздрав, продуктовые магазины
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