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МВФ готов продолжить сотрудничество с новым правительством Украины

13.03.2020 / 11:15
Международный валютный фонд положительно оценил готовность нового правительства Украины продолжать проведение реформ и макроэкономической политики для устойчивого роста.

А также - выразил готовность поддерживать эти усилия, в частности предоставив новую программу EFF.

Такой ответ озвучил 12 марта в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс на вопрос о перспективах новой программы МВФ для Украины после правительственных изменений.

"Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая (новую – ред.) программу поддержки Фонда", - подчеркнул Райс.

При этом он отметил, что власть в Киеве дала четко понять, в том числе в последних заявлениях, что намерена в дальнейшем вводить макроэкономическую политику, "чтобы добиться устойчивого роста". Он подчеркнул, что с украинской стороны речь шла прежде всего о сохранении экономической стабильности и продвижении реформ.

"Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины относительно реформ, а также политику, направленную на достижение этих целей", - ответил официальный представитель МВФ на вопросы о новой программе.

Напомним, накануне американское информагентство Bloomberg сообщило, что МВФ обеспокоен сменой власти в Украине и возможным влиянием олигархов на новый Кабмин. В результате кредит МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долл. может быть задержан на месяцы.

В начале декабря прошлого года, после телефонного разговора Президента Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, стороны достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 5,5 млрд долл.

При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. Это касалось, в частности, укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией, усиления конкурентной среды, открытости рынков, уменьшения роли олигархов, продолжения благоразумной фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в средней перспективе, а также независимости и финансовой стабильности Центробанка.

Источник 

Кабмин, сотрудничество, МВФ
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