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Кабмин опубликовал распоряжение о согласовании смены руководителя "Центрэнерго"

05.03.2020 / 15:54
Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Соответствующее распоряжение Кабмина №205 от 26 февраля опубликовано на сайте правительства в среду, 4 марта.

В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко. Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

Премьер-министр Алексей Гончарук, ушедший 4 марта в отставку, 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя "Центрэнерго", а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.

Источник 

кабмин, Центрэнерго
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