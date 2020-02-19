Эскалация на Донбассе: 22 вражеских обстрела, один боец ВСУ погиб, шестеро ранены

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил три обстрела по позициям украинских защитников, а именно: возле населенного пункта Березово – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи населенного пункта Пищевик – из миномета калибра 82 мм враг выпустил три мины, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Девятнадцать обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: шесть раз вблизи населенного пункта Крымское – из 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще десять мин из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета; четыре раза рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибра 152 мм – 45 снарядов, 122-мм артиллерии – 15 снарядов, минометов калибра 120 мм – 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка; два раза в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 152 мм – 22 снаряды, 122-мм артиллерии – 28 снарядов, минометов калибра 120 мм – 61 мина, 82-мм минометов – 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем; дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 4 снаряда, 120-мм минометов – 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку от Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм враг выпустил три мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Попасной – из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 16 снарядов и минометов калибра 82 мм – 18 мин; в районе Луганского – из 82-мм миномета две мины; рядом с Новолуганским – из миномета міномету калибра 82 мм, две мины, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг совершил попытку штурма наблюдательных постов Объединенных сил. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватную огневую ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины.

18 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое - боевое поражение.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника четыре человека были уничтожены и еще шестеро получили тяжелые ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска выпустили по защитникам Лебединского 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь со стороны Объединенных сил нет.

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