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На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение

19.02.2020 / 17:22
На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
Ютуб Источник: ВИТРАЖИ: о вере в красках
Эту позицию авторы «Аналитики» аргументируют цитатой главы УГКЦ Святослава Шевчука

Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь стремятся к сближению, вопреки своим же догматам.

Об этом сообщает Ютуб-канал «ВИТРАЖИ: о вере в красках» в новом выпуске «Аналитика №3: О союзе УГКЦ и ПЦУ».

«В этом выпуске «Аналитики», мы пытаемся понять истинные причины союза раскольников и униатов. Что их объединяет? В чем суть их совместных служб, какой выгоды они ищут? И какова подоплёка их сотрудничества?», - говорится в анонсе передачи.

Эту позицию авторы «Аналитики» аргументируют цитатой главы УГКЦ Святослава Шевчука: «Для нас очень важна возможность совместно молиться. У нас была такая возможность, когда в прошлом году мы чтили память жертв Голодомора».

«С одной стороны экуменические концепции, при чем догматика этих групп, различны, а с другой стороны мы должны понимать, что религиозные структуры настроены не просто на какой-то диалог, а на совместную молитву, и даже на совместное сослужение.

Если общение ради взаимопонимания еще можно понять, то желание жертвовать догматами ради сомнительного единства, а на самом деле вполне понятного поглощения, это уже совершенно другое дело», - подчеркивают авторы программы «Аналитика».

Полный выпуск программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Источник: Inpress.ua
угкц, пцу
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