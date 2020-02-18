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Главным по спорту в Украине станет каратист

18.02.2020 / 15:18
В конкурсе на должность председателя создаваемого Государственного агентства спорта победил президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук.

Об этом свидетельствует сообщение министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского в Telegram и Украинской федерации каратэ в Facebook

По словам министра, вскоре должно появиться Государственное агентство спорта. В конкурсе на должность его главы приняли участие 27 кандидатов. Победителем признан Сергей Левчук.

На странице федерации отмечается, что ее глава Левчук построил "одну из самых успешных спортивных федераций и вывел каратэ Украины на Олимпийские Игры в Токио 2020".

Бородянский очертил главные задачи нового руководителя:

качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
реформа спорта;
подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в 2020 году в Киеве;
обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;
реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;
диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Напомним: ранее в Офисе президента хотели разделить Министерство культуры, молодежи и спорта Украины на два отдельных ведомства - министерство культуры и министерство молодежи и спорта. Рассматривался даже вариант предложить должность спортивного министра экс-голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому.

Источник

Сергей Левчук, Государственное агентство спорта
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