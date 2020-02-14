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Мнение: Работники предприятий Бахматюка будут «молиться», чтобы их выкупил другой бизнесмен

15.02.2020 / 16:45
Он пытается переложить ответственность на всех сотрудников своих предприятий

Скандальноизвестный бизнесмен Олег Бахматюк не выпросит прощения у правоохранителей, а вот сотрудников своих предприятий против себя настроит однозначно. Таким мнением со СпецКорром поделился экономический эксперт, активист Марк Дозволин.

Эксперт напомнил притчу из 90-х: «украл ведро щебенки – в тюрьму, украл вагон щебенки – бизнесмен».

«Тут аналогичная ситуация. История из жизни простого украинца, который взял кредит на покупку телефона за 10 тысяч гривен и просрочил выплаты, причем даже по уважительным причинам, часто заканчивается одинаково – к нему приходят коллекторы. В итоге под страхом переломов конечностей должник возобновляет выплаты и попадает в черный список, причем во всех банках. А Бахматюк должен государству более 20 миллиардов и коллекторы к  нему отчего-то не приходят», - сказал он.

По словам Дозволина, силовики просто не хотят связываться с ним. Ведь с рядового украинца в разы проще «выбить» долг, чем с бизнесмена, который, плюс ко всему, уехал за границу, откуда и продолжает информационную войну против власти. Например, он был одним из тех, кто с помощью информатак выживал Андрея Богдана с поста главы Офиса Президента.

«Нет, видимость работы НАБУ есть. Они решили допросить 10 тысяч сотрудников предприятий Бахматюка. Правда, я не уверен, что сотрудник фермы или птицефабрики или сахарного завода знает, куда пошли деньги, полученные им на поддержание, например, «ВиЭйБи Банка», - размышляет эксперт.

По мнению активиста, такое поведение правоохранителей дало Бахматюку возможность «кошмарить» сотрудников, рассказывать, что предприятие могут закрыть, собирать подписи, выводить на митинги.

«Такие действия бизнесмена никак иначе, кроме как попытка разделить ответственность на всех сотрудников своих предприятий, не назовешь. Однако и тут смысла нет. Максимум, чего он добьется, так того, что его работники будут «молиться», что бы их предприятие выкупил другой бизнесмен, ведь есть шанс, что новый хозяин окажется лучше», - резюмировал Дозволин.

Напомним, по данным СМИ, Олег Бахматюк принудительно выгонял на митинги под Верховной Радой и Офисом Президента работников предприятий, входящих в его агрохолдинги.

правоохранители, Бахматюк
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