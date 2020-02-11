Войти | Зарегистрироваться
14:07

вторник,
11 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства

11.02.2020 / 13:52
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никогда не был ультралибералом и установил "диагноз" своему правительству.

Об этом шла речь в интервью Гончарука "Украинской правде"

Прямая речь Гончарука: "Я никогда не был ультралибералом. Есть много крайних идей, которые называются там по-разному: регуляторная Хиросима, уничтожить все, разводить государство ... Я никогда не был сторонником таких радикальных идей".

Так премьер прокомментировал факт, что до работы в Кабмине был основателем политсилы с праволиберальной идеологией и оценил жизнеспособность либеральной идеологии в Украине.

Дословно: "Есть общие принципы управления в мире, которые сделали успешные страны успешными. Я скажу, что работа в правительстве добавила мне понимания деталей".

Глава правительства выразил мнение, что "каждое решение должно быть взвешенным".

На вопрос, как бы он определил идеологию правительства, Гончарук уклончиво отметил: "Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции".

Вместе с тем он установил "диагноз" работе его Кабинета министров.

Прямая речь: "Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы".

Напомним: после съезда партии "Слуга народа" 10 ноября 2019 г. новоизбранный глава партии Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена в сторону социалистической. По словам Корниенко, изменение идеологии необходимо для поиска компромисса внутри партии.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицал, что предвыборные заявления о либертарианской идеологии "Слуги народа" были маркетинговым ходом и отметил, что говорит, что в партии есть и либертарианцы.

Источник

Кабмин, Гончарук, оценка деятельности
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 февраля
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.