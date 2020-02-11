Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства

Об этом шла речь в интервью Гончарука "Украинской правде"

Прямая речь Гончарука: "Я никогда не был ультралибералом. Есть много крайних идей, которые называются там по-разному: регуляторная Хиросима, уничтожить все, разводить государство ... Я никогда не был сторонником таких радикальных идей".

Так премьер прокомментировал факт, что до работы в Кабмине был основателем политсилы с праволиберальной идеологией и оценил жизнеспособность либеральной идеологии в Украине.

Дословно: "Есть общие принципы управления в мире, которые сделали успешные страны успешными. Я скажу, что работа в правительстве добавила мне понимания деталей".

Глава правительства выразил мнение, что "каждое решение должно быть взвешенным".

На вопрос, как бы он определил идеологию правительства, Гончарук уклончиво отметил: "Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции".

Вместе с тем он установил "диагноз" работе его Кабинета министров.

Прямая речь: "Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы".

Напомним: после съезда партии "Слуга народа" 10 ноября 2019 г. новоизбранный глава партии Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена в сторону социалистической. По словам Корниенко, изменение идеологии необходимо для поиска компромисса внутри партии.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицал, что предвыборные заявления о либертарианской идеологии "Слуги народа" были маркетинговым ходом и отметил, что говорит, что в партии есть и либертарианцы.

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