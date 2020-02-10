Управделами УПЦ объяснил, в чем главный подвиг новомучеников

Современные сложности в жизни Церкви легче пережить, когда видишь перед собой подвиг новомучеников и исповедников ХХ века, молитвами которых возродилась православная вера.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на открытии выставки, посвященной истории гонений на Церковь в советский период и святым новомученикам ХХ века.

«Перед советской властью ставилась конкретная задача - уничтожить Церковь сначала за 5 лет, затем за 10 лет, но потом стало понятно, что Церковь преодолеть невозможно и поэтому жизнь новомучеников – это настоящий подвиг, который должен быть образцом для православных верующих. Безбожная власть уже ушла в историю, а вера возродилась. Кто-то выбрал быть казненным ради Христа, кто избрал другой путь, но сохранял веру. Прошло более столетия богоборческого периода, но мы смогли его преодолеть. Мы верим в то, что это возрождение стало возможным по молитвам наших исповедников, пострадавших за веру», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, насколько важно сделать правильный выбор и сохранить свою веру в страшные времена гонений.

«Когда смотришь на фото страдальца и с другой стороны – видишь лица тех, кто расстреливает, понимаешь, что Господь дает такой период в жизни Церкви и общества, что каждый выбирает на чьей он стороне - на стороне правды, за которую можно пострадать, или может из-за атеистических убеждений, обманом, кто-то из меркантильных интересов, но стал на сторону убийства своих односельчан, священников, которые их когда-то исповедовали.

В Бориспольской епархии рассказывали такой случай. Священника расстреляли в 1937 году. Его сосед, который был алкоголиком, донес на священника, что он запрещает записываться в колхоз. Пришла машина и забрала священника. На следующий день матушка узнала, что его повезли в Киев и уже расстреляли. Когда в 1956 году начали пересматривать эти дела, нашли документы допроса, который был основой ареста священника и даже матушке показали этот документ. Она тогда пошла к этому человеку, который написал донос, и спросила, зачем он солгал. Знаете, какой был ответ? Ошибся. Такая ошибка стоила жизни священнику. Просто он совершил это из зависти к священнику, который проповедовал слово Божие и сказал на проповеди слово против пьянства, которое не понравилось тому мужчине. В такие времена страшно жить, потому что концентрируется такая возможность: моментально стать святым и мгновенно стать предателем. В этом и ценность, и трагичность этого периода», - отметил владыка.

Митрополит Антоний объяснил, насколько важно знать правдивую информацию о подвиге новомучеников.

«Смотря на фотографии, чувствуешь и боль, и гордость за этих людей, которые смогли, несмотря на все земное, преодолеть свой страх и не предать Бога. Ранее можно было знать об этом только из книг, а теперь открываются архивы и мы можем узнать эту информацию, понять, как все происходило.

Когда мы говорим о мучениках, которые отдают свою жизнь за Бога и веру, иногда кажется, что это что-то легендарное, но видишь реальные лица и читаешь об их жизнях, то чувствуешь как оно было в реальности. Человек всегда может отказаться от смерти, но святые преодолевали эту приземленность для того, чтобы жить в вечности. Такая выставка соединяет нас земных и святых. Церковь не ограничивается сегодняшним днем, не ограничивается нами, потому что на небе есть те святые, которые подают нам пример также в наши дни беречь свою веру и ценить все то, что Господь нам дает», - подчеркнул владыка Антоний.

Как сообщалось ранее, ознакомиться с экспозицией можно в течение недели в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры. Далее планируется переносной формат выставки.

В экспозиции представлены уникальные фотоматериалы, книги, документы, выдержки из судебных дел новомучеников и исповедников ХХ века.