РФ готовится существенно упростить предоставление гражданства, "чтобы защищать своих граждан"

Законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ и источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики

Согласно изменениям в закон "О гражданстве РФ", которые готовят к рассмотрению в Госдуме, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Группа по реализации Концепции государственной миграционной политики входят представители разных ведомств и парламентарии была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина.

Дословно: "Перед группой стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан - от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства".

"Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" ч.1 ст. 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства".

"Из закона предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка",— сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Вице-спикер нижней палаты Петр Толстой заявил в комментарии Ъ, что в правительстве законопроект "уже ждут".

Прямая речь Толстого: "Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать".

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что ст.13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения - отмена требования о непрерывном проживании на территории РФ иностранца - соискателя гражданства РФ в течение 5 лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Прямая речь Калашникова: "В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался".

Напомним: ранее начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова в интервью "Известиям" анонсировала изменения миграционного законодательства и закона "О гражданстве" в сторону упрощения.

По словам Казаковой, планируется упростить процедуры приобретения гражданства РФ для жителей Молдавии, Казахстана, Украины и Белоруссии, т.к. "число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет".

По данным Ъ, активная работа российских властей над изменением миграционного законодательства, а также норм, регулирующих получение гражданства РФ, началась в 2018 году.

Принятая тогда Концепция государственной миграционной политики, которая действует до 2025 года, предписывает "открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства".

4 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам, живущим в России и имеющим совершеннолетних дееспособных детей - граждан РФ, получать гражданство по упрощенной процедуре. Также по упрощенной процедуре смогут получить гражданство те иностранцы, кому исполнилось 18 лет во время рассмотрения заявления.

24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера".

В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.

В январе 2020 г. начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что РФ намерена упростить процедуру получения гражданства для украинцев, избавив от прохождения собеседования на признание носителями русского языка. По словам Казаковой, для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

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