Войти | Зарегистрироваться
15:30

пятница,
07 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

МИД Украины находится на контакте с украинцами, находящимися на лайнере "Diamond Princess" и в Китае

07.02.2020 / 14:52
Консульская служба Министерства иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с украинцами, находящимся на заблокированном возле берегов Японии пассажирском лайнере "Diamond Princess".

А также с украинцами на материковом Китае, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Консульская служба МИД Украины постоянно находится в контакте. Специальные есть люди, которые занимаются этим 24/7. Мы находимся в контакте не только с пассажирами на этом лайнере, мы находимся в контакте с нашими людьми, которые находятся на территориальной части Китая. Мы, как вы знаете, ведем работу, выясняя, кто нуждается в эвакуации", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Дании в Киеве в четверг, 6 февраля.

Источник

Китай, МИД, Пристайко, Diamond Princess
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.