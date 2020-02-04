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Если бы были выборы, в Верховную Раду точно прошли бы только 4 партии

04.02.2020 / 16:49
Если бы выборы проходили сейчас, в Верховную Раду точно прошли бы четыре партии, еще три партии имели бы гипотетический шанс попасть в парламент: их отставание от 5%-го барьера – в пределах погрешности.

Об этом свидетельсвует январское исследование Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко

В конце января на вопрос, за какую партию голосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, более трети тех, кто будет голосовать и определился с выбором, предпочли бы президентскую партию.

Точно прошли бы следующие партии:

"Слуга народа" – 38,9%;

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 14,8%;

ВО "Батькивщина" – 10,8%;

"Европейская солидарность" – 10,6.

С учетом погрешности (максимум 2,24%) могли бы попасть в парламент такие политсилы:

ВО "Свобода" – 4,6%;

"Голос" –4,4%;

"Сила и честь" – 3,9%.

Справка: Исследование проведено Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Опрошено 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Напомним, исследование "Центра Разумкова", проведенное 17-21 января 2020 года, показало такой рейтинг партий: "Слуга народа" – 45,4%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,8%; "Европейская солидарность" – 12,3%, "Батькивщина" – 8%; "Сила и честь" – 5,2%; "Гражданская позиция" – 2,9%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2,9%; "Голос" – 2,5%.

В результате досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года в Верховную Раду 9 созыва прошли 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Партия "Голос" Святослава Вакарчука преодолела проходной барьер с результатом 5,82%.
Президентская партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов, а с "мажоритарщиками" ей хватило мандатов для монобольшинства.

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выборы, опрос, рейтинг
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