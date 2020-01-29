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Патриарх Кирилл объяснил, в чём отличие между христианским учением о любви к врагам и пацифизмом

29.01.2020 / 13:13
Патриарх Кирилл объяснил, в чём отличие между христианским учением о любви к врагам и пацифизмом
Православный храм Источник: Патриархия.ру
Христос говорит о личном подвиге человека, а не о безвольном принятии зла

Христианство не имеет ничего общего с так называемой идеологией непротивления. 

Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Как сообщает официальный сайт Патриархии, в этом году масштабную конференцию посвятили 75-летию Победы во Второй мировой войне - «Великая Победа: наследие и наследники».

«Мировосприятию православного христианина совершенно чужды ненависть, жажда мести и вражда. Мы стремимся следовать словам Спасителя: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6:27-28). Этот призыв Господа, к сожалению, был воспринят некоторыми мыслителями как однозначный пацифизм», - отметил Патриарх.

По его словам, Христос говорит о личном подвиге человека, а не о безвольном принятии зла.

«Христос говорит о добродетелях всепрощения, любви к врагам и невоздаяния злом на зло как о личном подвиге человека, о его внутреннем духовном делании. Пацифизм же призывает отказаться от сопротивления злу на социальном, государственном уровне, ставя под удар систему общественных отношений, принципы справедливости и гражданского согласия. А когда люди безвольно и безропотно принимают зло, соглашаются с ним и склоняют пред ним голову, оно неизбежно побеждает», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он напомнил, что на современном поколении лежит ответственность сохранить и передать потомкам правду о событиях Второй мировой войны.

«Время неумолимо идёт вперед - редеют ряды живых участников и свидетелей тех страшных событий, всё больше появляется неправды о Второй мировой войне. На нас, потомках и преемниках победителей, лежит огромная ответственность: сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях того периода, противостоять настойчивым попыткам переписать и исказить историю», - сказал Патриарх.

Источник: Inpress.ua
рпц
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