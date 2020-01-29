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Суд арестовал замминистра топлива и энергетики при Януковиче

29.01.2020 / 13:43
Высший антикоррупционный суд избрал замминистра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Игорю Кирюшину арест с альтернативой залога.

Кирюшина подозревают в причастности к хищению имущества ОАО "Укрнафта" и "Укргаздобыча" на сумму более 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщают ВАКС, САП

Кирюшина будут держать под стражей до 6 марта. Залог, определенный судьей, составляет 5 миллионов 990 тысяч 700 гривен. Сумму могут внести в любой момент до окончания действия постановления.

Кроме того, экс-замминистра обязан не менять место жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, Кирюшин был задержан на территории Грузии 25 марта 2017 года. 27 января 2019 года его экстрадировали из Грузии.

Кирюшин был замминистра топлива и энергетики с 2009 по 2011 годы. Согласно следствию, он был участником преступной группировки беглого президента Виктора Януковича.

В 2010-2014 годах вместо того, чтобы сжиженный газ госпредприятий продавать частным компаниям по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, участники группировки перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение.

В результате таких действий государство понесло убытки на 2 млрд гривен.

Источник

арест, суд, Кирюшин, ВАСК
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