В Харькове задержали мужчину, устроившего погром в храме УПЦ

В Харькове мужчина, страдающий психическим расстройством, устроил погром в храме Жен-Мироносиц.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Depo.ua, работники храма задержали хулигана и вызвали полицию.

О происшествии в храме Жен-Мироносиц, расположенном в центре Харькова, сообщили очевидцы, которые сняли задержание мужчины на видео.

«Молодой человек начал громить иконы и церковные подсвечники. Его схватили работники храма, распылив газовый баллончик, и вызвали полицию.

В отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что на место происшествия выезжала группа Киевского отдела», - сообщает источник.

В полиции подчеркнули, что молодой человек, который совершил погром, страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали.