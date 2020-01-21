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Пристайко о визите Зеленского в Оман: мы вам все разъясним в свое время

21.01.2020 / 18:12
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Об этом шла речь на брифинге 20 января министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы

Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.

Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".

Напомним: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.

Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием Зеленского в Омане.

СМИ предполагали, что Зеленский мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую ​​версию назвали спекуляцией.

Медведчук заявил, что на его самолете из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

Источник

Зеленский, Пристайко, Оман
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