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У Дубилета есть "элегантное предложение" для бизнеса и военкоматов

21.01.2020 / 16:49
Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает ввести проект взаимодействия бизнеса и военкоматов в электронной форме, чтобы уменьшить бюрократию.

Об этом сообщает Facebook-страница Дмитрия Дубилета

Дословно: "Мы нашли, очень элегантное решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса.

Одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов относительно лишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться относительно своих сотрудников.

Вся переписка исключительно в бумажной форме.

После ряда встреч с Минобороны и другими органами мы открыли проект из двух частей.

Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы".

Сейчас, по словам министра, бизнес должен сообщать военкоматы о всевозможных изменения в данных своих сотрудников, а нововведением, которое предлагает Дубилет планируют сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес.

Сейчас в правительстве готовят план внедрения инициативы.

Сам Дубилет рассчитывает, что проект запустят и изменят законодательство уже в 2020 году.

Источник

военкомат, бюрократия, Дубилет
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