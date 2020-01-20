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Иранский руководитель расследования авиакатастрофы может посетить Украину

20.01.2020 / 15:23
Представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана, руководящий расследованием катастрофы самолета компании МАУ в аэропорту Тегерана, может прибыть в Украину в течение недели.

 Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье, 19 января, Советом по безопасности на транспорте Канады (TSB).

Сообщается, что представитель Ирана встретится с руководством Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.

"Ответственный следователь Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран может поехать в Украину на этой неделе, чтобы встретиться с представителями Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, обсудить расследование и посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев", - отмечается в сообщении.

Также в течение недели в Украину приедут эксперты TSB.

Источник

самолет, крушение, МАУ, Иран
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