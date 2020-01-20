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Катастрофа самолета МАУ: уже опознаны тела 169 жертв

20.01.2020 / 14:52
Идентификация 169-ти из 176 жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране завершена.

Об этом заявили в Управлении судебной медицины Ирана, сообщает IRNA.

«Было идентифицировано 169 тел жертв крушения украинского самолета, из них 150 переданы их семьям», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 января в аэропорт "Борисполь" доставлены из Ирана останки 11 погибших в авиакатастрофе граждан Украины.

Самолет авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни. На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа.

Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иран признал, что авиалайнер был сбит военными.

Источник 

самолет, крушение, МАУ, Иран
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