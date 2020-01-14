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В Одессе сестры милосердия поздравили пациентов кардиологической больницы с праздниками

14.01.2020 / 13:25
В Одессе сестры милосердия поздравили пациентов кардиологической больницы с праздниками
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Сестры раздавали святое масло, иконы, нательные крестики, молитвословы и Евангелие

В Одессе сестры милосердия Марфо-Мариинской обители во главе с духовником протоиереем Иоанном Гориа и воспитанниками воскресной школы при храме в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» 12 января посетили кардиологическую больницу № 3.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, сестры милосердия вели миссионерскую работу. Сестры также раздавали святое масло, иконы, нательные крестики, молитвословы и Евангелие.

«Дети вмести с сестрами посетили больных в палатах, исполняя колядки, и в общем холле больницы пели с больными, даря им радость и хорошее настроение в эти праздничные Рождественские дни», - сообщили в пресс-службе епархии.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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