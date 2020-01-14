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"Вышки Бойко": Швейцария арестовала счета семьи Бакулина — экс-нардеп

14.01.2020 / 16:18
Прокуратура Швейцарии начала расследование по поводу "вышек Бойко" и арестовала счета членов семьи Евгения Бакулина, который ранее фигурировал в расследовании украинской прокуратуры.

Об этом в телеграм-канале сообщает бывший народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Как сообщается, Швейцария начала собственное расследование вокруг схем по "вышкам Бойко" и арестовала счета членов семьи одного из народных депутатов 8 созыва. Арестованы 60 миллионов швейцарских франков на счетах в двух банках - Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано).

По словам Лещенко, счета, на которые прокуратура Швейцарии наложила арест, по мнению следствия, предположительно принадлежат сыну и дочери депутата 8 созыва Евгения Бакулина. Деньги арестованы в рамках расследования уголовного дела по так называемым "вышкам Бойко".

"Счета зарегистрированы на офшорные компании с Белиза и Британских Вергинских островов, за которыми, по данным следствия, предположительно стоят Бакулины. Дети Бакулина пытались обжаловать в швейцарском суде передачу Украине информации о выявленных у них счетах в Швейцарии, однако суд дал согласие на передачу данной информации Украине", - пишет член набсовета УЗ.

Сообщается, что согласно декларации о доходах, дети Бакулина являются гражданами России. Сам Бакулин после вынесения ему подозрения по делу вышек Бойко сбежал, предположительно, в Россию.

По информации следствия, в целом арестованы 60 миллионов франков. Из них сын и дочь Бакулина пытались обжаловать передачу информации Украине в отношении счетов, где хранилось 13,7 миллионов долларов и 12,7 миллионов евро.

Напомним: как известно, В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову.

В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойко" поближе к Крыму.

23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойко" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.

В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко".

1 февраля 2018 года Луценко сообщил, что бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову объявлено новое подозрение "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".

Как сообщалось, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Луценко отмечал, что представление касается подозрений по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и других статей по делу о так называемых "вышках Бойко".

По словам генпрокурора, Бакулин, несмотря на то, что является нардепом, территорию Украины давно не посещал.

3 апреля Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

Источник 

арест, вышки Бойко, Лещенко, Бакулин, прокуратура Швейцарии
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