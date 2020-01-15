Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию

Об этом свидетельствует объяснение Витренко в Facebook

Витренко опроверг четыре "фейка": напомнил, что он не чиновник, а работает в акционерном обществе "Нафтогаз"; отметил, что не назначал себе премию, потому что это делает правления НАК; заверил, что не просил премию и не лоббировал ее размер; заявил, что премии за вторую часть выигрыша у россиян в арбитраже ему и коллегам еще не назначены, хотя и предусмотрены контрактами.

Он подтвердил, что по контрактам группа работников "Нафтогаза" должна получить 1% от полученных с "Газпрома" денег – "на самом деле даже меньше".

Витренко добавил, что Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже два дела – относительно контракта на покупку газа и относительно контракта на транзит газа. За первую победу в суде премия уже была, а за вторую победу еще не назначили, заявил он.

Ранее сообщалось, что за вторую часть судебного выигрыша у "Газпрома" топ-менеджеры НАК получат около 29 миллионов долларов или 700 миллионов гривен премии.

Прямая речь Витренко: "Я не просил и не лоббировал размер премии. Получил, какую определили. В моем конкретном случае премия была назначена за результат, который во многом зависел от моих конкретных действий – то есть не от каких-то независящим от меня факторов...

Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту был инициирован мной. Вместе с небольшой командой мы обосновали с экономической точки зрения наши исковые требования – когда почти никто не верил, что у нас что-то получится.

Внешние юристы и эксперты сыграли чрезвычайно важную, но все же вспомогательную роль в этом. Только люди изнутри компании и с полным пониманием контекста могли дать исчерпывающее обоснование.

Результатом стало получение $2,1 миллиарда от Газпрома в виде газа через зачет, который провел Стокгольмский арбитраж. Затем вместе с той же маленькой командой мы работали над взысканием остатка - $2,9 миллиарда, включая проценты.

...Премии не назначались наперед. Они назначались за уже имеющийся результат. То есть в прошлый раз – за полученные в виде газа от Газпрома $2,1 миллиарда.

Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года $2,9 миллиарда еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании".

Витренко объяснил, что по результатам арбитража относительно контракта на покупку газа Украина избавилась от обязательства платить более $80 миллиардов по положению "бери или плати" и добилась снижения цены на газ, который она физически отбирала у "Газпрома" с апреля 2014 года – но все равно должна была доплатить за тот газ еще $2,1 миллиарда.

Но следующее решение арбитража по контракту о транзите газа принуждало "Газпром" компенсировать Киеву $4,6 миллиарда упущенной прибыли за недопоставки газа для транзита. Стокгольмский арбитраж решил произвести зачет на $2,1 миллиарда, а "Газпром" должен был оплатить разницу.

По словам Витренко, "мы выиграли в Стокгольмском арбитраже относительно транзитного контракта и получили $2,1 миллиарда в виде газа (через зачет), и $2,9 миллиарда (остаток от $4,6 миллиардов, к которым затем добавились начисленные проценты)"

Витренко добавил, что поскольку "Нафтогаз" по сути принадлежит народу Украины, народ заинтересован в его эффективности и прибыльности. Поэтому транзит газа и гарантированный минимальный доход от контракта с "Газпромом" в $7.2 млрд – это значительный вклад в экономику Украины.

Напомним: в ночь на 31 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет договорились о взаимном отзыве жалоб и урегулирования судебных споров.

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