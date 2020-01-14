Пристайко о сбитом самолете МАУ: это – ответственность правительства Ирана

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал в комментарии Reuters.

"Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это - ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Всех.. всех этих людей следует наказать", - сказал Пристайко.

Министр отметил, что украинские следователи - многие из которых были привлечены к расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского самолета, сбитого над Донбассом в 2014 году, - должны занять центральное место в текущем расследовании.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей черных ящиков", - сказал он, добавив, что также должны быть привлечены эксперты из Франции и производителя самолета Boeing.

"Они (Иран, - ред.) обязались отдать их (черные ящики, - ред.) нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче черных ящиков", - сказал министр.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

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