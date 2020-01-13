Войти | Зарегистрироваться
16:45

понедельник,
13 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Киевские духовные школы отмечают память своего святого-основателя

13.01.2020 / 15:02
Киевские духовные школы отмечают память своего святого-основателя
КДАиС Источник: Центр информации УПЦ
На литургии присутствовали преподаватели, студенты, воспитанники КДАиС и прихожане академического храма

Киевские духовные школы сегодня отмечают память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского – основателя Киевских духовных школ, а также выпускника КДА святителя Досифея, митрополита Загребского, исповедника.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, Богослужение в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр, которому сослужили клирики храма, учащиеся и воспитанники Киевских духовных школ в священническом сане.

На литургии также присутствовали преподаватели, студенты, воспитанники КДАиС и прихожане академического храма.

Богослужебные песнопения исполнял академический хор под управлением архимандрита Леонтия (Тупкало).

Присутствующие поздравили с днем тезоименитства благочинного храма архимандрита Досифея и иеродиакона Петра (Цюру). Владыка ректор рассказал верующим об особенной роли и заслугах основателя Киевских духовных школ – святителя Петра Могилы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, КДАиС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.