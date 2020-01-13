В Черногории тысячи верующих совершили протестные шествия-молебны

В Черногории в ряде городов состоялись многотысячные литии - особые молебны-шествия.

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на портал «Vijesti» и пресс-службу Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, В шествии в Баре приняли участие несколько тысяч человек. Аналогичные шествия прошли в городах Беране и Жабльак. Плотная колонна людей у монастыря Джурджеви ступови под городом Беране растянулась на полкилометра.

Прихожане Сербской Православной Церкви дважды в неделю - в четверг и в воскресенье - проводят по всей стране акции протеста, выступая против закона о свободе вероисповедания, принятого черногорскими властями.

Также многотысячные шествия проходят в соседних Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Сербии. Одна из самых массовых литий прошла в столице Сербии Белграде 8 января.