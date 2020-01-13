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В Киево-Печерской лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок

13.01.2020 / 15:43
В Киево-Печерской лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
Во время фестиваля были совершены пожертвования на лечение детей с онкозаболеваниями

В Киево-Печерской лавре в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских состоялся IХ Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, перед началом фестиваля к участникам и гостям торжества со словом приветствия обратился викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий, который передал всем благословение и поздравление от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«В день фестиваля, когда свои колядки представят разные коллективы, мне хочется пожелать вам, чтобы эти песнопения приносили нам мир, а мы с вами этот мир пронесли в наши семьи, в наши дома, на работу для тех людей, кто в полной мере еще не может принять мир и радость Христову. Еще раз поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы этот фестиваль был утешительным и благодатным для каждого из нас, а Богомладенец Христос всегда пребывал в наших сердцах, согревая их радостью, теплом и любовью», - пожелал владыка Феодосий.

В фестивале приняли участие: хор Киевской академии и семинарии, Элина Иващенко, хор девочек «Огонек» Киевского Дворца детей и юношества, трио бандуристок НМАУ имени П. Чайковского, хор мальчиков КССМШ имени Н. Лысенко, молодежный церковный хор «Радуйся» при храме святых Космы и Дамиана, протоиерей Александр Клименко, хор храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Киево-Печерской лавры, ансамбль народной песни «Громица», хоровая капелла «Днепр» Национального университета имени Т. Шевченко.

Во время фестиваля были совершены пожертвования на лечение детей с онкозаболеваниями.

Концерт был проведен по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по инициативе руководителя информационного отдела Лавры архимандрита Илариона.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ
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