Войти | Зарегистрироваться
16:46

понедельник,
13 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе верующие УПЦ провели «Парад Рождественских звезд»

13.01.2020 / 16:00
В Одессе верующие УПЦ провели «Парад Рождественских звезд»
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Верующая молодежь поздравила горожан с Рождеством Христовым

В Одессе 12 января состоялся «Парад Рождественских звезд».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, около двухсот человек - православная молодежь, учащиеся воскресных школ при одесских храмах и музыканты - приняли участие в праздничном шествии на улице Дерибасовской, распевая праздничные песнопения Рождества Христова и колядки. Верующая молодежь поздравила горожан с Рождеством Христовым.

«Каждый участник этого необычного шествия уподобился той самой Вифлеемской звезде (отсюда и название - Парад Рождественских звезд), возвещая всех вокруг о чуде Рождения Спасителя», - рассказали в епархии.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.