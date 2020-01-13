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Зеленский и Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе

13.01.2020 / 14:52
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в субботу, 11 января, обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей.

В частности, достигнутых в рамках саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже

"Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.

Источник

разговор, Макрон, Зеленский, нормандские договоренности
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