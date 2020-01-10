Витренко: мировое соглашение по штрафам АМКУ не предусматривает возврат активов «Газпрома»

Об сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации (по иску в международном суде за конфискованное имущество - ред). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", - сказал он на пресс-конференции в четверг, 9 января.

Напомним: АМКУ 22 января 2016 года вынес решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,966 млрд грн за нарушение экономической конкуренции. "Газпром" безрезультатно пытался оспорить решение комитета и последующее исполнительное производство по принудительному взысканию Министерством юстиции Украины суммы штрафа и пени.

Были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", акции "Газтранзита", акции ПАО "Институт "Южниигипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". В августе 2018 года в рамках аукциона была осуществлена принудительная продажа акций "Южниигипрогаз", в январе - акции "Газтранзита".

ПАО "Газпром" 25 октября 2018 года в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ начало арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице АМКУ наложила на "Газпром" штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая проценты), за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. "Газпром" просил арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Спор "Газпрома" с Украиной о многомиллиардном антимонопольном штрафе должен был рассматриваться в Женеве.

В конце декабря 2019 года Украина и "Газпром" в рамках минских газовых соглашений подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах последнего оплатить около 7,4 млрд дол по штрафу АМКУ.

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