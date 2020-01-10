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Украина оценивает потерю доходов от запуска "Турецкого потока" в $450 млн

10.01.2020 / 14:24
Украина недополучит около $450 млн доходов в 2020 году из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (южное направление - ред.) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС", - сказал он 9 января на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Ранее Макогон отмечал, что транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м.

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обратил внимание на то, что новый оператор должен научиться зарабатывать на предоставлении дополнительных услуг, поскольку загрузка ГТС Украины на 90-110 млрд куб. м уже невозможна.

"Мы должны осознавать, что обходные газопроводы уже построены. К сожалению, эти объемы мы потеряли, и возможность их замещения, честно говоря, малореальна. Мы должны ожидать, что объемы транзита через Украину вряд ли будут такими же, как раньше", - сказал он.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год. Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).

Источник

газ, Турецкий поток, Макогон
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