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У Трампа начали подготовку санкций против Ирака

08.01.2020 / 11:15
В администрации США начали работу над пакетом санкций против Ирака.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на три информированных источника в администрации Трампа

По данным СМИ, работа началась после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку экономическими санкциями в случае, если страна продолжит настаивать на высылке американских войск.

Дословно: "Ведущую роль в случае введения санкций возьмут на себя министерство финансов и Белый дом", - заявили информированные источники в Белом доме.

По словам собеседников WP, переговоры о введении санкций были предварительными и окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято.

Как отметил один из чиновников администрации Трампа, план заключался в том, чтобы немного "подождать" с введением санкций, чтобы выяснить, какие действия последуют за решением Ирака о выводе американских войск из страны.

Напомним, 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.

На это президент США заявил, что в случае какой-либо враждебности со стороны Ирака он может наложить "очень большие санкции" - такие, "каких они никогда раньше не видели", что сделает санкции против Ирана "несколько скучными". Также Трамп потребовал от Багдада возмещения США миллиардов долларов за инвестиции в строительство авиабазы.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".

Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

6 января СМИ распространили информацию о начале процесса вывода войск США из Ирака, однако в Министерстве обороны США эти данные отрицают.

Источник

США, санкции, Ирак
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