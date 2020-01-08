Иран признал армию США и Пентагон "террористическими"

Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на законопроект, принятый парламентом Ирана 7 января

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал убитый генерал Касем Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Документ был поддержан законодателями единогласно 206 депутатами и принят в ответ на убийство Сулеймани в ходе спецоперации США 3 января.

Напомним, 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.

На это президент США заявил, что в случае какой-либо враждебности со стороны Ирака он может наложить "очень большие санкции" - такие, "каких они никогда раньше не видели", что сделает санкции против Ирана "несколько скучными". Также Трамп потребовал от Багдада возмещения США миллиардов долларов за инвестиции в строительство авиабазы.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".

Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

6 января СМИ распространили информацию о начале процесса вывода войск США из Ирака, однако в Министерстве обороны США эти данные отрицают.

По данным WP, в администрации Трампа начали работу над пакетом санкций против Ирака, но окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято.

Также стало известно, что США отказались выдавать визу министру иностранных дел Ирака Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был лететь на заседание Совета Безопасности ООН, чтобы принять участие в дискуссиях относительно смерти генерала Касема Сулеймани.

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