В Кремле назвали "каплей в море" выплату Украине 2,9 млрд долларов "газовой" компенсации

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", передают Ведомости.

"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", – отметил Козак.

Напомним: 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

"Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, и анонсировал, что новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

Источник