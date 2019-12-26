Энергорегулятор Украины принял окончательное решение о сертификации нового оператора ГТС

Которое, как планируется, с 1 января 2020 года начнет полноценно работать в качестве нового оператора украинской ГТС.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник, 24 декабря.

"Поздравляю! Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", – сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк в ходе заседания.

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