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Энергорегулятор Украины принял окончательное решение о сертификации нового оператора ГТС

26.12.2019 / 10:54
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Которое, как планируется, с 1 января 2020 года начнет полноценно работать в качестве нового оператора украинской ГТС.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник, 24 декабря.

"Поздравляю! Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", – сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Источник

ГТС, НКРЭКУ, Энергорегулятор
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