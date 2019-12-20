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Верующие УПЦ проводят Николаевский марафон, посещая больных и заключенных

20.12.2019 / 10:45
Верующие УПЦ проводят Николаевский марафон, посещая больных и заключенных
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Заключенные, в том числе и те, кто находятся в камерах усиленной охраны, получили подарки и слова пожеланий из уст посланцев святого Николая

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви верующие проводят Николаевский марафон, посещая больных и заключенных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, воспитанники Воскресной школы, которая действует при Свято-Троицком храме Ужгорода, посетили Ужгородский городскую детскую больницу.

«Если Вы не знаете, как выглядит детское счастье, посетите детей, которые есть в больнице и сделайте все возможное, чтобы оно осуществилось. Когда дети дарят счастье детям - это великолепно», - поделились в епархии.

Также верующие УПЦ посетили заключенных Закарпатского Учреждения исполнения наказаний № 9, в Ужгороде.

Благочинный города - протоиерей Владимир Гуй, глава Пенитенциарного отдела епархии с главами епархиальных отделов передали предпраздничные поздравления заведения заключенным.

Воспитанники Воскресной школы Свято-Троицкого храма спели праздничные песни, прочитали стихи ко дню святого Николая.

Заключенные, в том числе и те, кто находятся в камерах усиленной охраны, получили подарки и слова пожеланий из уст посланцев святого Николая.

Руководитель центра «Спаси и сохрани» Мария Гичка-Сидор вместе с настоятелем Кресто-Воздвиженского собора Ужгорода - протоиереем Димитрием Сидором, поздравили воспитанников медико-социального реабилитационного центра «Дорога жизни», работников учреждения и родителей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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