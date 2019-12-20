Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно не только делать добрые дела, но и хранить чистоту веры

Для спасения важно не только творить добрые дела, но и хранить чистоту Святой Православной веры.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день памяти святителя Николая Чудотворца, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Вера дает человеку правильное понимание о Боге. Когда человек знает, Кто есть наш Господь, наш Создатель и Творец, то может угождать Богу, творить Его волю. А если человек не знает, Кто есть Бог, — то может думать, что служит Богу, а Его оскорбляет, потому что не знает, что Бог хочет от него. И поэтому святитель Николай свято хранил чистоту Православной веры», — пояснил Предстоятель.

Как отметил Блаженнейший, святитель Николай помогал при жизни всем нуждающимся и сегодня помогает каждому, кто обращается к нему с искренней молитвой.

Митрополит Онуфрий рассказал современную историю небесного покровительства святителя Николая Чудотворца, услышанную от одной благочестивой верующей. По его словам, именно благодаря помощи святого эта женщина, которая в молодости была ревностной комсомолкой, познала Бога.

Как рассказал историю Блаженнейший владыка, в молодые годы женщина работала на заводе, где познакомилась с комсомольцем из Грузии и вступила с ним в брак. У них родилась дочь, однако семьей они прожили недолго — муж ее бросил и уехал в Грузию. Со временем она покаялась и решила примириться с мужем.

«Приехала она в Грузию, вышла на окраину какого-то города, спрашивает у всех о своем муже, смотрит вокруг… Некоторые люди подходят и спрашивают: “Что-то потеряла, что-то ищешь?». – «Да, ищу мужа». И все разводили руками, никто не мог помочь. Вдруг подходит к ней благочестивый старец и спрашивает: “Ты что — мужа ищешь? Не тут ищешь”. И подробно описал ей, как искать: что возьмешь машину и поедешь в горы, а там увидишь пастухов, обратись к ним и жди его… », — продолжил рассказ Предстоятель.

Она сделала так, как посоветовал старец, — и действительно дивным образом нашла своего мужа, однако не смогла примириться с ним. Шло время. Как-то она зашла к своей верующей соседке и увидела фотографию именно того старца, который в Грузии помог ей найти мужа.

«Она не знала еще тогда, что это икона святителя Николая, а подумала, что это фото старца, и спросила, откуда оно. Соседка рассказала, что это святой Николай помогал ей найти мужа. И она так уверовала в Бога, что всю жизнь провела в молитве и с такой верой завершила свое земное странствование», — завершил рассказ владыка.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что сегодня мы должны просить святого Николая, чтобы он помог нам любить Бога и ближнего и уметь прощать, уважать и терпеть друг друга.

«Потому что это [прощение] — залог жизни. Пока есть прощение, до тех пор есть жизнь, если не станет прощения, то не станет жизни, и мы друг друга съедим… Это тот путь, те добрые дела, которые делают человека человеком на земле и делают причастником на Небесах», — подытожил он.