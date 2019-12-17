Комитет Верховной Рады повторно рассмотрит поправки к законопроекту № 0931

Сегодня парламент не будет рассматривать резонансные изменения в сфере противодействия дискриминации, возмутившие религиозное сообщество.

Как сообщает Институт религиозной свободы, глава Комитета по правам человека Дмитрий Лубинець, 16 декабря, во время заседания Согласительного совета, попросил главу Верховной Рады Украины снять законопроект № 0931 с повестки дня ближайшего заседания парламента для повторного обсуждения на Комитете.

«Я прошу 0931 снять с рассмотрения на этой неделе, потому что после заседания Комитета к нам поступили сотни обращений граждан, общественных организаций. Мы хотим дополнительно обсудить этот вопрос у себя в Комитете и потом выносить на голосование», - сказал Дмитрий Лубинець.

Однако пока не известно, будет ли Комитет создавать рабочую группу с участием представителей религиозных организаций, медиа и других профессиональных сообществ с целью учета их замечаний.

Именно на необходимости основательной доработки законопроекта № 0931 подчеркивал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Накануне Комитет отклонил все поправки, направленные на защиту свободы совести и свободы слова, что возмутило религиозное сообщество.

Также Общественный совет при Государственном комитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Верховной Раде с призывом направить на доработку законопроект № 0931, «положения которого могут угрожать свободе выражения взглядов и убеждений, а также объективной журналистике».

Как стало известно ИРС, несмотря на временное снятие законопроекта с рассмотрения, верующие из разных регионов Украины и представители ряда медиа сообществ решили всё равно провести митинг у стен Верховной Рады во вторник, с требованием учесть их замечания.

Как сообщалось, во время встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с законопроектом № 0931, чтобы он не стал основанием для ограничения конституционных прав граждан на свободу совести и свободу слова.