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Права в смартфоне: водители начали тестировать мобильное приложение "Дія"

17.12.2019 / 11:17
16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія".

16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія".

Об этом сообщает Приватбанк

Отмечается, что на сегодня для бета-тестирования зарегистрировались более 58 тысяч украинцев, однако участие в первой волне смогут принять только 20 000.

Отобранные участники тестирования получают индивидуальные письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к приложению. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться приложением непосредственно на дорогах.

Верификация документов сотрудниками полиции будет происходить с помощью QR-кода. В случаях, если полицейские будут отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.

Период тестирования продлится до в течение месяца. В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.

Напомним: 11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

После внедрения приложения "Дія" на практике это будет значить, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта.

Источник 

права, водители, приложение "Дія", Права в смартфоне
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