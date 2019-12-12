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Церковь молится о 16 погибших в результате пожара в Одессе

12.12.2019 / 16:38
Церковь молится о 16 погибших в результате пожара в Одессе
Вечная память погибшим Источник: Центр информации УПЦ
В храмах Украинской Православной Церкви служатся молебны о пострадавших и заупокойные богослужения

Сегодня в Одессе из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тела всех погибших во время пожара, которые считались пропавшими.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области. 

«По состоянию на 6.45 12 декабря из-под завалов достали тела последних людей, которые считались пропавшими. По состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии", - отмечается в сообщении.

В храмах Украинской Православной Церкви служатся молебны о пострадавших и заупокойные богослужения.

Пока известны имена 10 погибших:

Бабенко Ксения

Бортюк Анна

Коваль Марионелла

Трофимчук Кирилл

Третякова Наталия

Беженарь Елена

Шатохин Сергей

Иванович Галина

Соловей Вера

Тарасова Наталия.

По остальным найденным телам продолжаются экспертизы для идентификации.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.  Координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии.

Источник: Inpress.ua
пожар, упц, Одесса
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