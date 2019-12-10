Газопровод "Северный поток-2" не построят в определенные сроки

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У верующих УПЦ в 2019 году появились 7 новых небесных покровителей10.12.2019 / 16:45
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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