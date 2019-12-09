Войти | Зарегистрироваться
11:20

вторник,
10 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Министр экономики призывает НБУ понизить учетную ставку

10.12.2019 / 10:55
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов призывает Национальный банк Украины снизить учетную ставку, которая в настоящее время установлена на уровне 15,5% годовых.

"Госстат обнародовал текущий показатель инфляции – 5,1%. Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал. По-моему, теперь точно есть все основания для существенного снижения учетной ставки", – написал Милованов в Facebook в понедельник, 9 декабря.

Очередное решение относительно учетной ставки должен озвучить Национальный банк в четверг, 12 декабря.

Милованов также сообщил, что в понедельник обсуждал стратегию экономического развития с экс-президентом Украины Виктором Ющенко.

Напомним, НБУ 25 октября 2019 года понизил учетную ставку до 15,5% годовых с 16,5%. При этом центробанк весь год удерживал прогноз инфляции на уровне 6,3% с последующим снижением ее до 5% в 2020 году.

В конце ноября замглавы НБУ Дмитрий Сологуб допустил, что инфляция в годовом измерении может снизиться до 6% уже по итогам ноября-2019, тогда как, согласно данным Госстата, по итогам ноября в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1% с 6,5% в октябре, 7,5% – в сентябре и 8,8% – в августе.

Источник 

НБУ, учетная ставка, Милованов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 декабря
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.