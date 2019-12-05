Программа кредитов под 5-9% заработает с 1 февраля-2020, заемщик должен внести 20%

"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап - доступное кредитование", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Facebook в среду, 4 декабря, вечером.

По его словам, предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентных пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов, подчеркнул премьер.

"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - только то, что работает минимум 12 месяцев", - рассказал Гончарук.

Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности, упомянув энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги, подчеркнув, что "каждый украинец имеет право на поддержку от государства".

"Заявки будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: http://smeprogram.guf.gov.ua/... Больше информации уже скоро!", - написал Гончарук.

За первые 45 минут после публикации поста премьера в Facebook на анонсированном сайте число заявок на участие в программе от действующих предприятий достигло 23, от желающих начать бизнес – 29.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой государственной программы "Возвращайся и оставайся".

"Дорогие украинцы, во время своей инаугурации я говорил о том, что нас украинцев во всем мире 65 миллионов, и вы очень нужны нашему государству, ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались", - сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник на его странице в Facebook.

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