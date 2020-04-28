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НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты

28.04.2020 / 15:14
На текущей неделе Кабинет министров и Национальный банк Украины должны представить программы ипотеки для населения по ставке около 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты зарплат работникам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник, 27 апреля.

Зеленский приветствовал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%. "Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, поэтому все мы с нетерпением ждем такого решения", - отметил он.

Источник

Кабмин, кредит, Нацбанк, ипотека, малый бизнес, Зеленский
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