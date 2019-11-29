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В ПЦУ назвали государственную власть безбожной

29.11.2019 / 10:30
В ПЦУ назвали государственную власть безбожной
Фейсбук Источник: Фейсбук
В официальных сообщениях ПЦУ ничего не говорится о богослужении в Полтаве, где молились «за тех, кого сейчас пытает безбожная власть»

Священник Православной Церкви Украины назвал государственную власть безбожной.

Пока в доме волонтера Маруси Звиробий, которая публично угрожала Президенту Украины Владимиру Зеленскому, проходили обыски, в ПЦУ возносили «особые» молитвы, написал священник религиозной организации Александр Дедюхин в Фейсбук.

«Молимся за вас и особенно за тех, кого сейчас пытает безбожная власть», – написал священник ПЦУ Александр Дедюхин.

Он опубликовав на своей странице в Фейсбук фотографии богослужения с участием главы ПЦУ Епифания Думенко и митрополита Симеона (Шостацкого), которое состоялось 28 ноября в Свято-Успенском кафедральном соборе в Полтаве.

В официальных сообщениях ПЦУ ничего не говорится о богослужении в Полтаве, где молились «за тех, кого сейчас пытает безбожная власть».

Источник: Inpress.ua
ПЦУ
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