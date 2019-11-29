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НБУ подал в суд на Дубинского

29.11.2019 / 10:23
Соломенский райсуд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины (НБУ) к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому (фракция "Слуга народа") о защите деловой репутации, сообщил НБУ на сайте.

Центробанк требует опровергнуть информацию о том, что его руководство в лице главы Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой якобы организовало "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

НБУ заявляет: обвинения в организации "преступной схемы" по выводу банков с рынка безосновательны и абсурдны, они имеют целью дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к центробанку.

"Очистка банковского рынка в 2014-2016 гг., проходила в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и касалась банков, имевших недостаточность капитала, не способных выполнять обязательства перед вкладчиками; банков, которые занимались отмыванием денег через схемные операции, и банков, которые использовали средства вкладчиков для финансирования бизнес-проектов владельца банка или его родственников", - поясняется в сообщении.

НБУ также напомнил, что приведенный в качества примера Дубинским Радикал Банк закрыт за грубые нарушения в сфере наличного оборота.

"Не соответствует действительности и информация, что Национальный банк "помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн". Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру Радикал Банка ООО "Промышленная инновационная компания", - говорится в сообщении.

Напомним, НБУ на днях заявил, что давление на него через заказные спекуляции и клевету в СМИ и проплаченные под его стенами митинги осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, а атака реализуется через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского.

Источник 

суд, НБУ, Дубинский
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