CNN: США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины

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10:54
Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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16:44
В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине
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12:17
Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
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09:02
Госдеп США: улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений
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17:09
Раскол между КП и ПЦУ: община Владимирского собора не хочет отдавать храм
- 10:54
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17:19
В Раду внесли законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий
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Решение Стокгольмского арбитража: "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе "Газпрома"
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14:12
Нацбанк понес 12 миллиардов убытков из-за укрепления гривни
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13:20
Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа
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12:49
Пресс-секретарь Путина: газовые переговоры с Украиной находятся в цейтноте
- 17:19
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09:23
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы
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09:18
Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
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09:08
На Львовщине в результате пожара в воинской части погиб офицер
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09:21
В Запорожье проведут "апгрейд" 115-летней водонапорной башни
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09:14
Харьковский зоопарк обменял детенышей нильских крокодилов на варанов
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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09:08
Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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